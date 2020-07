Dove mangiare le 10 migliori granite di Torino

Granite siciliane a Torino: ecco dove trovare le più buone.

Il Piemonte non è esattamente la prima regione che viene in mente per gustare delle granite siciliane, vero? Com’è ovvio la Sicilia resta in cima alla lista, ma anche Torino ha sviluppato un vero e proprio culto per le granite. Cosa c’è di meglio per concludere un pasto o per rinfrescarsi? L’ideale è poi abbinarla a una brioche, meglio ancora se con panna montata.

La lista dei posti dove gustare le migliori granite di Torino vi stupirà: vi consigliamo sia i luoghi più noti e più acclamati, che piccole chicche più “nascoste”. Non esitate a dirci quale preferite o a segnalarcene altre!

TORRE, le granite più famose della città

A detta di molti è in assoluto la migliore granita di Torino: certo, vista la fama, bisogna fare un po’ di fila prima di gustarne una! Ottime quelle alla mandorla e al pistacchio.

Torre Cremeria Bar, Corso Regio Parco 28A Torino

Il Siculo, granite morbide e cremose

Anche questa è una granita – insieme al gelato – molto famosa a Torino: il locale è molto piccolo, ma la granita è così buona che troverete la fila anche qui, con il numerino da prendere. Ottime mandorla e caffè, da provare quella all’anice.

Il Siculo, Via San Quintino 31H Torino

Gelateria Bio Senso, per una granita bio

In questa piccola gelateria bio in zona San Paolo si trovano gelati e granite molto molto buoni, adatti anche a chi è intollerante al lattosio o a vegani. Le granite sono ottime, cremose e gustose. Consigliamo menta e mandorla, ma se siete indecisi potete farvi consigliare dal proprietario.

Gelateria Bio Senso, via Vigone 58