Riaprono le anagrafi, certificati online e nelle edicole

Da Palazzo Civico / Le anagrafi cittadine attualmente aperte sono: Via Stradella 192, (circ. 5), corso Vercelli 15 (Circ. 7), Corso Corsica 55 (Circ. 8), Via Federico Campana 30 (Circ 8), Via Valentino Carrera, 81 (Circ. 4) e l’Anagrafe Centrale in Via della Consolata 23.

La prossima settimana riapriranno le sedi anagrafiche di Corso Racconigi 94 (Circ. 3), di piazza Eugenio Montale 10 (circ. 5) e di Guido Reni 102 (circ. 2).

È fondamentale ricordare che per recarsi agli sportelli di tutte le anagrafi cittadine è obbligatoria la prenotazione al numero telefonico 011 011 25380 da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30 oppure all’indirizzo email: prenotazioni.anagrafe@comune.torino.it

Si rammenta che la validità delle Carte di identità scadute a partire dal 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. Ai fini dell’espatrio nei Paesi dell’Area Schengen, la validità rimane quella indicata sul documento.

In città, da anni, è in funzione il servizio di certificazione online che permette di stampare la maggior parte dei certificati anagrafici senza recarsi nelle sedi anagrafiche a cui si è aggiunta, da qualche mese, la possibilità di recarsi nelle edicole per richiedere le certificazioni anagrafiche.

Riepilogo delle modalità di richiesta on line e nelle edicole:

TORINOFACILE – SPID – CIE/CNS

Gli utenti registrati al portale Torinofacile o in possesso di CIE/CNS o di credenziali SPID possono stampare autonomamente da casa propria i certificati di anagrafe e stato civile attraverso il servizio online CertificaTO (https://servizi.torinofacile.it/servizi/certificazione.shtml)

CERTIFICATI AI TOTEM SELF-SERVICE TORINOFACILE

È possibile stampare in autonomia i propri certificati anagrafici (se residenti a Torino) o di stato civile (se nati o sposati a Torino) utilizzando i totem self-service di Torinofacile: vedi mappa su GoogleMaps o su OpenStreetMaps .

CERTIFICATI VIA SMARTPHONE

È possibile stampare i propri certificati anagrafici (se residenti a Torino) o di stato civile (per eventi a Torino) anche in mobilità utilizzando l’applicazione per smartphone (solo utenti registrati Torinofacile): è sufficiente scegliere il certificato di interesse e salvarlo sul proprio dispositivo per poi stamparlo in autonomia. Per salvare i certificati su smartphone o tablet iOS (iPhone, iPod, iPad) è necessario avere installato sul dispositivo l’applicazione gratuita iBooks.

CERTIFICATI IN EDICOLA

È possibile recarsi in una delle tante edicole presenti sul territorio cittadino per richiedere i certificati di Residenza, Cittadinanza, di Stato di famiglia, di Nascita e di Matrimonio. Il servizio è al costo di € 2.50, più marca da bollo se necessaria. Queste le edicole ad oggi attive (vedi mappa delle edicole abilitate, dei totem e delle anagrafi su GoogleMaps o su OpenStreetMaps ).

Elenco in aggiornamento:

corso Agnelli 102

corso Belgio, 39/d

corso Bernardino Telesio, 28/e

corso Francia 383/a

corso Giulio Cesare 142

corso Moncalieri 217/a

corso Moncalieri 246

corso Moncalieri, 492/c

corso Montecucco 86/a

corso Orbassano, 254/f

corso Palermo 90/i

corso Peschiera 208/l

corso Peschiera 310

corso Piero Maroncelli, 37

corso Re Umberto, 17/n

corso Rosselli, 41/h

corso Sebastopoli 14/b

corso Sebastopoli 255/a

corso Telesio 68

corso Trapani, 116

corso Unione Sovietica 213/c

corso Unione Sovietica 527/d

corso Vercelli 356/b

corso Vercelli, 68/b

corso Vinzaglio, 11/c

largo Cassini 0/c

piazza Adriano, 17/i

piazza Borromini, 78/n

piazza Campanella 7

piazza Guala 133

strada del Portone 25

via Barletta, 33/a

via Bibiana, 50

via Bologna 88/e

via Borgaro 29/L

via Cesare Balbo, 26

via Cherubini, 49

via Cimabue, 6/C

via Falcone, 12

via Francesco Morosini, 5/a

via Frejus, 72/d

via Gandino 6

via Garessio, 17/A

via Ghemme, 9/E

via Giacomo Dina 40/a

via Guido Reni 151/b

via Guido Reni, 82

via Lera, 29/H

via Monfalcone, 74

via Nizza 231/d

via Nizza 262/113

via Nizza 363

via Onorato Vigliani, 33

via Ormea, 36

via Passo Buole, 66

via Pergolesi 74

via Po, 18 bis

via Po, 28

via Rivalta 37/b

via San Pio V 2/h

via Ventimiglia 194

Infine, si ricorda che sono regolarmente aperti gli sportelli per le denunce dirette di nascita, di Via Carlo Ignazio Giulio 22, e l’Ufficio Funerali, di corso Peschiera 193.