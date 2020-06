Cassa in deroga, l’Inps verso la chiusura della procedura di liquidazione

Si avvia al termine , per il Piemonte, l’iter di liquidazione della C assa in deroga che, sulla base del decreto “Cura Italia”, ha visto il coinvolgimento anche delle Regioni in fase concessoria .

Ecco tutti i numeri del procedimento. 63.529 ad oggi le domande trasmesse dalla Regione all’ INPS, 62.258 quelle autorizzate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, pari al 98 % del pervenuto. Per il restante 2 % è stata segnalata alla Regione la presenza di anomalie per le verifiche di competenza.

57.265 domande autorizzate sono state messe in pagamento al 21 giugno dalle sedi INPS del Piemonte, il 100% di quelle trasmesse dalla Regione ad INPS entro il 31 maggio 2020.

Ad oggi sono 132.147 i lavoratori per i quali INPS ha disposto il pagamento diretto della Cassa in deroga, 124.942 lavoratori hanno già riscosso la prestazione, per i rimanenti 7.205 gli importi spettanti, grazie all’impegno del personale INPS che ancora una volta ha lavorato nel fine settimana, saranno accreditati entro il 30 di giugno, tenuto conto dei tempi degli istituti bancari.

L’attività prosegue a pieno ritmo, sette giorni su sette, per la lavorazione delle 4.993 domande che la Regione ha trasmesso a giugno. Tali istanze sono state prontamente autorizzate da INPS e ne è stata data immediata comunicazione ai datori di lavoro. Il relativo pagamento sarà effettuato tempestivamente non appena perverranno all’Ente, da parte di aziende ed intermediari, i dati relativi ai lavoratori, mediante l’invio del mod. SR 41.

Per le aziende che sono state già autorizzate a fruire di 9 settimane di Cassa Integrazione in Deroga, a partire dal 18 giugno la richiesta di CIGD per le successive 5 settimane dovrà essere presentata direttamente ad INPS. La domanda è disponibile nel portale INPS, www.inps.it

Per le aziende che sono state autorizzate a fruire di un periodo di CIGD inferiore a 9 settimane, è necessario invece presentare una nuova domanda alla Regione, per il periodo residuo, fino alla concorrenza delle 9 settimane.

Le sedi INPS del Piemonte hanno autorizzato, al 12 giugno scorso anche 30.479 domande di Cassa Integrazione ordinaria, in parte a pagamento diretto e in parte a conguaglio, per un totale di 551.406beneficiari e 13.230 domande di Fondo di Integrazione salariale legate alle prestazioni emergenziali, per un totale di 177.649beneficiari.

Sono 32.282 le domande finora presentate di Reddito di emergenza (c.d REM) , pari all’ 8% del dato nazionale.

Per quanto riguarda le prestazioni a supporto della genitorialità, da aprile ad oggi sono stati erogati: 28.010 voucher baby sitting, 11.145 bonus asilo nido, 6.819 premi alla nascita e 927 assegni di natalità.

Infine, sono 565.893 i beneficiari del Bonus 600 Euro che hanno già ricevuto gli importi spettanti per marzo ed aprile.