La serie A riparte con Torino-Parma: 1-1

1-1 per la ripartenza della serie A tra Torino e Parma in uno dei recuperi della 25 a giornata del campionato

La ripartenza oggi dopo 103 giorni di stop causa coronavirus.

I Granata sono andati in vantaggio al 15° con un colpo di testa di N’Koulou dopo un calcio d’angolo. Il difensore si è poi inginocchiato in memoria di George Floys. Il Parma pareggia alla mezzora grazie a Kucka. Nella ripresa il Toro cerca di tornare in vantaggio ma Belotti perde l’occasione di un calcio di rigore con Sepe all’inizio del secondo tempo.