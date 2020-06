Sarri: “Bello tornare in campo. Ronaldo è stato sfortunato”

E’ la Juventus la prima finalista della Coppa Italia. Ha pareggiato 0-0 contro il Milan allo Stadium nella semifinale di ritorno, dopo il pareggio 1-1 all’andata allo stadio di San Siro.

Maurizio Sarri, dopo aver conquistato la finale contro il Milan è molto soddisfatto, in particolare della prima mezzora della Juventus: “Dopo tre mesi tornare in panchina e rivedere le squadre in campo è stata una bella sensazione, anche se mancava il pubblico”, dice a Rai Sport il tecnico della Juve.

“Le partite in questa situazione sono sempre rischiose, sono sorpreso che in parità numerica abbiamo dominato, poi abbiamo perso lucidità. Nel precampionato i giocatori sono stati fermi 30 giorni di stop attivo mentre qui hanno fatto mesi di divano. Ci vorrà un po'”.

A proposito di Cristiano Ronaldo: “Gli abbiamo chiesto il sacrificio di giocare centrale, lo ha fatto e questa è una bella notizia. Sul rigore ha preso il palo interno: è stato sfortunato e questa cosa forse ha avuto su di lui qualche ripercussione mentale”.

(foto archivio)