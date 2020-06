Otto rinvii a giudizio per il grattacielo della Regione

Sono otto le richieste di rinvio a giudizio presentate dalla procura di Torino in un filone di inchiesta sulla costruzione del grattacielo del Lingotto destinato a ospitare gli uffici della Regione Piemonte.

La richiesta riguarda funzionari regionali e amministratori di società fornitrici.

Per cinque delle persone coinvolte è stato ipotizzato il concorso in un peculato per 15 milioni di euro versati dalla Regione per opere mai eseguite e materiali che non risultano essere mai entrati nel cantiere