I collegiali “Team Piemonte” al Palazzo del Nuoto di Torino

In concomitanza con la riapertura odierna del Palazzo del Nuoto di Torino, sono scattati i collegiali “Team Piemonte”, organizzati dal Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta con l’intenzione di sottolineare il momento di ripresa delle attività. Iniziano quindi oggi i raduni dedicati al nuoto e alla pallanuoto, seguiti lunedì 15 giugno da quello del nuoto per salvamento.

Tutti e tre proseguiranno fino a venerdì 26 giugno. Gli allenamenti si svolgeranno al Palazzo del Nuoto dal lunedì al venerdì, con gli atleti di nuoto e salvamento in acqua dalle 15 alle 17 e gli atleti di pallanuoto in vasca dalle 20 alle 22. Sono convocati 56 atleti di nuoto, 31 di nuoto per salvamento e 4 squadre di pallanuoto.

L’elenco dei convocati e i criteri di selezione per il collegiale di nuoto su https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/home_new/appro_new.asp?id_info=20200609135325&area=1&menu=agonismo&read=nuoto

Le squadre convocate e i criteri di selezione per il collegiale di pallanuoto su https://www.federnuoto.piemonte.it/finpiemonte/home_new/appro_new.asp?id_info=20200611101853&area=2&menu=agonismo&read=pallanuoto