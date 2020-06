Spara, uccide la moglie e fugge. Poi si consegna ai carabinieri

Alle ore 12:30 in Volvera, via Garibaldi 5, marito spara e uccide la moglle. Omicida in fuga si consegna ai carabinieri di Pinerolo

Il delitto è avvenuto in un appartamento al primo piano. La moglie, classe ‘62, è stata colpita sul balcone. Ferita anche la figlia del 91 con due colpi al torace: è grave al CTO di Torino.Effettuati posti di controllo in tutta la provincia ed elicottero in volo per cercare il marito (anzi ex marito in fuga, erano divorziati da quattro anni). Poi l’uomo si è consegnato ai carabinieri in caserma a Pinerolo.

notizia in aggiornamento