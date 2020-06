Quando Mourinho fece (quasi) piangere Cristiano Ronaldo

Mourinho fece quasi piangere CR7.

Lo ricorda il giocatore croato Luka Modric, che racconta nella sua biografia “A modo mio” edita da Sperling e Kupfer, l’episodio di cui parlano anche i media spagnoli. Nel 2013, “stavamo vincendo in Coppa di Spagna per 2 a 0, ma Ronaldo non inseguì il terzino avversario in una loro azione di rimessa”. Modric scrive che la reazione del tecnico portoghese fu “rabbiosa” e Cristiano Ronaldo nel tunnel che porta agli spogliatoi “fu sul punto di piangere”. E solo l’intervento dei compagni “evitò una rissa” a fine partita tra CR7 e l’allenatore.

(foto Claudio Benedetto)