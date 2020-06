Ruba bici a rider sessantenne. I carabinieri arrestano il ladro

Furto di una bicicletta a un rider che consegna cibo a domicilio per una nota piattaforma online. È successo mercoledì sera in zona Lingotto.

I carabinieri della Compagnia Torino Mirafiori hanno fermato un uomo in sella a una bicicletta subito dopo averlo notato girovagare in modo spericolato e in contromano in mezzo al traffico di Via Nizza. Era anche al telefono e non si preoccupava minimamente degli automobilisti che gli suonavano il clacson. Si tratta di un italiano di 38 anni, abitante a Torino.

Al momento del fermo, un uomo italiano di 58 anni si è avvicinato ai carabinieri per dire loro che la bici di quell’uomo era la sua e che gli era stata rubata poco prima davanti all’8Gallery, mentre ritirava i panini per una consegna. Senza bici e senza paga per quel giorno ha vagato per il quartiere, con la speranza di ritrovare la sua bicicletta. Il ladro è stato arrestato e collocato ai domiciliari, mentre la bici verrà restituita al proprietario dopo la convalida dell’arresto.