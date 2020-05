Autista Gtt non fa salire donna senza mascherina: in due lo aggrediscono con sassi e coltello

In corso Lecce l’autista di un bus Gtt di Torino è stato aggredito da una coppia, un uomo 44enne e una donna di 42 anni, perché non aveva permesso di salire sul mezzo a una donna senza mascherina di protezione

L’uomo ha rotto la catena cdi sicurezza anti-Covid che separa la cabina di guida dal resto dell’autobus, e la donna ha rotto la parete divisoria in plexiglass.

Scesi dal mezzo, il 44 enne ha estratto un coltello e colpito violentemente il finestrino dell’autista, mentre la donna ha lanciato sassi contro i vetri in direzione di un passeggero intervenuto in difesa dell’autista. Gli agenti della polizia intervenuti hanno arrestato la coppia e li hanno denunciati per interruzione di pubblico servizio. Lei era già stata protagonista di un episodio analogo lo scorso anno. Lui aveva con sé anche una pesante catena di metallo.