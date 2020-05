L’Uefa decide il nuovo format delle coppe

L’Uefa deciderà a breve il format conclusivo delle coppe europee.

La data preferita da molti per la riapertura dei giochi in Champions ed Europa League era quella del 2 agosto. Da quel giorno nel giro di sole due settimane sarebbero state disputate le partite dei quarti e le semifinali, invece le finali sarebbero state fissate rispettivamente il 26 e il 29 agosto. Oggi è però ricomparsa l’opzione per abbreviare il percorso, con l’ipotesi di partite secche sia nei quarti che in semifinale,, C’è un solo ostacolo: il possibile veto delle tv che detengono i diritti delle coppe. Il nuovo format terminerebbe in Champions, con un Final four da disputarsi a Istanbul, sede designata per la finale