Lo stalker condominiale dovrà stare lontano per due anni dalla città

Era da dieci anni che minacciava e insultava un’anziana, i figli e il nipote della donna

Ma non disdegnava di molestare in vario modo, anche con soprusi e aggressioni, altri abitanti di un condominio di Ivrea.

La questura di Torino e il tribunale di sorveglianza hanno comminato una pena drastica allo stalker 45enne con precedenti di polizia: la sorveglianza speciale per l’accusa di stalking condominiale. Dovrà stare lontano da Ivrea per due anni. E’ uno dei primi casi in Italia, per quanto riguarda il provvedimento restrittivo adottato.