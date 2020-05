Piemonte, riapertura dopo il confronto con il Ministero della Salute

Nei prossimi giorni le decisioni

Il presidente della Regione Alberto Cirio e la giunta regionale valuteranno la scelta delle date per la riapertura delle attività economiche ” dopo il confronto con il ministero della Salute nei prossimi giorni, alla luce dei dati del monitoraggio, in base ai quali verranno stabilite le linee guida per la riapertura e le regole per il Piemonte”.

Questo quanto ha detto la portavoce del governatore del Piemonte, nella videoconferenza sull’andamento del contagio e delle iniziative della Regione in campo sanitario e terapeutico.