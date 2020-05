Tarda serata di ieri, in Lanzo Torinese, quattro militari della locale stazione dei carabinieri, liberi dal servizio, soccorrevano un pensionato rimasto bloccato all’ interno propria abitazione, per un incendio divampato in cucina.

L’anziano è stato trasportato in ospedale per intossicazione da fumo, ma non è in pericolo vita.

L’immobile al momento non è agibile.

(foto archivio)