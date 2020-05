In giro con 1500 euro nascosti nelle suole delle scarpe

I fatti accaduti sabato scorso

Sono circa le 22 di sabato sera ed una pattuglia della Squadra Volante sta controllando

un’autovettura, con a bordo 2 soggetti, in corso Siracusa. Il passeggero, cittadino francese di 41

anni, era appena stato visto dai poliziotti portare le mani alla bocca e deglutirne il contenuto.

Trattandosi presumibilmente di ovuli di sostanza stupefacente, i poliziotti perquisiscono l’uomo. In

una piccola fessura ricavata nella tela interna di entrambe le scarpe, gli agenti rinvengono la

somma di 1560 euro in contanti. Interrogato sulla provenienza del denaro in questione, il

quarantunenne risponde di non saperne nulla e di aver trovato le scarpe abbandonate in strada.

L’uomo non era nuovo a questo tipo di “fortune”: non meno di una settimana fa il francese, in

seguito a controllo, era stato trovato in possesso della somma di 1300 euro, di cui però, anche

questa volta, non era in grado di giustificare il possesso. L’uomo, irregolare sul territorio

nazionale, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. Indagato, inoltre, per falsa

attestazione e poiché inottemperante all’ordine del Questore di Cuneo di lasciare il territorio

nazionale, emesso a giugno dello scorso anno