Consegna caffè ai poliziotti e i vigili lo multano di 400 euro

Ha portato tre caffè, davanti al Monte dei pegni, ai poliziotti che prestavano servizio di sorveglianza

Il gesto, scrive il quotidiano Repubblica, è costato 400 euro di multa al titolare del bar Tuocc & Fuje di via Monte di Pietà. La polizia municipale gli ha contestato un’attività da asporto, vietata a Torino fino al 9 maggio. La consegna agli agenti di polizia non sarebbe stata possibile (sebbene le consegne a domicilio siano ammesse) perché questi non erano lì residenti. I caffè erano stati ordinati dal direttore del Monte dei pegni come gesto di cortesia nei confronti dei poliziotti.