Spacciava ai tornelli della metropolitana, arrestato

Fermato dalla Squadra Volante pusher senegalese

Martedì pomeriggio, personale della Squadra Volante ha notato in Piazza Bernini, vicino all’angolo

con via Medici, ove è l’imbocco della metropolitana, un cittadino italiano sospetto che, alla vista

della pattuglia, si incamminava per le scale sotterranee, salvo poi risalire in superficie dopo pochi

secondi. L’uomo guardava nervosamente il cellulare come se stesse attendendo un messaggio.

Ritenendo potesse trattarsi di un tossicodipendente in attesa del pusher, i poliziotti lo tenevano

d’occhio a distanza, fin quando l’uomo non scendeva nuovamente le scale della fermata. Gli agenti

lo seguivano ed in corrispondenza dei tornelli notavano un soggetto di colore che veniva avvicinato

dal probabile acquirente. Quest’ultimo, alla vista della polizia, fuggiva in direzione dell’uscita di via

Medici, senza completare lo scambio pattuito (una dose di cocaina per la somma di 35 euro) ma qui

trovava altro personale della Squadra Volante a trattenerlo. Il pusher, un ventitreenne di origine

senegalese, opponeva una forte resistenza al controllo e con una manovra fulminea, durante la

fase del fermo, inghiottiva visibilmente qualcosa. Infatti, non veniva rinvenuto stupefacente

addosso alla sua persona ma soltanto la somma di 135 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane è

stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a P.U; lui e l’acquirente

sono stati altresì sanzionati per la violazione delle disposizioni in merito alle misure di contenimento per il CoVid19.