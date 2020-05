Gli enti di promozione sportiva: “congelare gli affitti degli impianti”

Riceviamo e pubblichiamo / Abbiamo letto nell’articolo de La Stampa del 26 aprile che Regione, Assessore allo Sport e Coni Piemonte in rappresentanza di tutto il mondo sportivo, sollecitano i Comuni a interventi autonomi di congelamento degli affitti per l’impiantistica sportiva

Gli Enti di Promozione Sportiva ACSI, AICS, ASC, CSAIN, CSEN, CSI, CUSI, MSP, UISP, ritengono indispensabile la sinergia tra i diversi enti locali, in particolare in un momento come questo in cui la collaborazione è fondamentale per trovare risorse e giuste priorità, nella destinazione delle stesse . In questo senso ci auguriamo che il documento sottoscritto dagli assessori dei diversi Comun i a livello nazionale e inviato al governo trovi le giuste risposte. Riteniamo inoltre necessario un confronto costruttivo, delle Istituzioni con tutte le rappresentanze del sistema sportivo, al fine di elaborare un piano di sostegno allo sport che ha bi sogno di interventi diversificati e complessi . Gli enti che scrivono rappresentano solo in Piemonte 850.000 praticanti e associati e 5526 società e associazioni che in queste settimane ci hanno evidenziato le loro difficoltà e ci stanno chiedendo sostegno, impegno e accompagnamento alla ripartenza. Un tessuto radicato e diffuso capillarmente nella regione che oltre ai praticanti tesserati coinvolge migliaia di bambini,giovani, studenti, adulti, anziani, famiglie, in progetti e iniziative che agiscono in modo importante nel sociale, negli stili di vita e nella prevenzione, nell’educazione, nell’istruzione . Rilanciamo quindi la nostra disponibilità, abbiamo già inviato alla Regione e alle Istituzioni Locali, le nostre proposte e le nostre richieste e così come a livello nazionale è attivo un confronto costante e costruttivo tra Eps, Coni, Federazioni, Governo, Ministero dello Sport, Istituto del Credito Sportivo per elaborare insieme interventi efficaci, ci offriamo per fare altrettanto nel nostro territorio, nell’interesse dei cittadini e delle migliaia di associazioni e cittadini/e che rappresentiamo.

Gli Enti di Promozione Sportiva

ACSI, AICS, ASC, CSAIN, CSEN, CSI, CUSI, MSP, UISP