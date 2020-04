La protesta di medici e infermieri: “Noi, né eroi né missionari”

Numerosi medici e infermieri sono “scesi in piazza” scioperando per mezz’ora davanti ai rispettivi ospedali a Torino e in Piemonte, alla vigilia del Primo Maggio. Il flash mob è stato organizzato da Cgil, Cisl e Uil

Criticano la gestione della Regione sui tagli alla sanità avvenuti negli anni scorsi e chiedono di poter lavorare in condizioni di sicurezza: sono ad oggi 200 i morti tra i sanitari.

“I professionisti non sono eroi né missionari, sono professionisti, gli stessi che erano stati bistrattati dal punto di vista dell’immagine ed economico”, affermano. E aggiungono: “La Regione ha detto tante parole ma negli anni scorsi solo tagli del personale e zero turn over. Siamo vecchietti che assolvono funzioni che dovrebbero essere ringiovanite. La mascherina non basta, serve distanziamento fisico ma non sociale»