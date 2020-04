La Fifa ha varato il piano di aiuti alle 211 federazioni aderenti, attraverso una prima tranche di finanziamenti per 150 milioni di dollari

Una sorta di ‘piano Marshall’ per sostenere il calcio mondiale in crisi finanziaria per l’emergenza sanitaria.

In tempi brevi saranno rilasciati i finanziamenti operativi dovuti alle federazioni per il periodo 2019 e 2020. “E’ nostro dovere supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti”, ha commentato il presidente Fifa Gianni Infantino.