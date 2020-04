Rapinatore con machete e mascherina in Borgo Vittoria

Era in coda al supermercato In’s di via Borgaro, come gli altri clienti. Ma all’improvviso ha preso un machete dalla sporta della spesa e si è fatto consegnare i contanti dalla cassiera.

Non gli è bastato. Soltanto poche ore dopo è andato in farmacia, in corso Potenza, con tanto di mascherina chirurgica. Ha finto di essere invalido, munito di stampella e con il solito machete nello zaino. Qui ha rubato mille euro. L’uomo, 48 anni, con diversi precedenti penali , è stato rintracciato dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza.