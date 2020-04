Mamma tenta di truffare la scuola

Denunciata dagli agenti del commissariato Mirafiori

In questo periodo di pandemia da Covid19, il Ministero della Pubblica Istruzione ha stanziato fondi per

l’acquisto di dispositivi informatici e per la connettività da dare in comodato d’uso agli studenti meno

abbienti a supporto della didattica a distanza.

Fa richiesta di tale sussidio la mamma di un’alunna iscritta in un istituto in zona Mirafiori Sud, dichiarando la

piena esistenza dei requisiti. Nel verificare le domande pervenute alla dirigenza scolastica, il personale

scopre che l’alunna non è una loro iscritta. L’Istituto segnala l’accaduto agli agenti del commissariato

Mirafiori che, in seguito ad indagini, appura come la bambina frequenti in realtà un altro istituto della zona.

La donna è stata denunciata in stato di libertà per le mendaci dichiarazioni rese.