F1, Mosley: “Cancellare la stagione e ripartire nel 2021”

La proposta è di cancellare la stagione 2020 di Formula 1 e ripartire direttamente dal 2021

E’ l’intenzione dell’ex presidente della FIA Max Mosley.

“L’attesa rischia solo di peggiorare le cose senza alcuna certezza di averne poi un vantaggio, perchè non vi è alcuna garanzia che le corse potranno ricominciare a luglio, anzi sembra sempre più improbabile. I team e i promotori delle gare avrebbero invece una certezza, così da poter pianificare e agire. Si potrebbe sfruttare un anno di pausa – dice Mosley – per allestire una base finanziaria molto più solida per affrontare il futuro.”