Nuovi rilevatori di velocità verranno installati a Grugliasco, in punti “strategici”

Le postazioni saranno collocate in via Rivalta, via Leonardo da Vinci e via Crea, tra strada Gerbido e via Moncalieri.

In via Leonardo da Vinci verrà ampliata la postazione esistente.

Nuovi impianti saranno invece allestiti in via Rivalta e in via Crea, mentre il rilevatore del cavalcavia di corso Allamano verrà eliminato.