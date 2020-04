La Regione: “Dalla Protezione civile poche risorse”

“Il Piemonte non solo non è stato privilegiato, ma ha ricevuto risorse al di sotto del minimo vitale”

E’ l’amara dichiarazione della Regione, in relazione alle forniture inviate dalla Protezione Civile. Per quanto riguarda i caschi Cpap per terapia sub-intensiva l’Unità di crisi “aveva effettuato un ordine da 5 mila unità che non è mai arrivato pienamente a destinazione”. L’Unità di crisi regionale ha dati certificati dalla responsabile acquisti e bolle di accompagnamento per dimostrare che, ad esempio, le mascherine chirurgiche previste erano diversi milioni, ma ne sono arrivate oltre due milioni e mezzo in meno rispetto a quanto pubblicato sui giornali.