Cirio: “Combattiamo la guerra con un esercito di persone magnifiche, tra tante difficoltà”

“Stiamo combattendo la guerra con l’esercito che ho trovato, un esercito fatto di uomini e donne straordinarie, ma che aveva carenze organizzative gravi. Ecco perché abbiamo delle difficoltà”

Così il governatore Alberto Cirio, in videoconferenza stampa respinge le critiche sulla gestione dell’emergenza in Piemonte.

“Guido questa regione da giugno, e dopo sette mesi è scoppiata l’epidemia. Non possiamo accettare che ci venga detto che non facciamo tamponi da parte di chi ha governato la Regione Piemonte fino a ieri”. Aggiunge il presidente “Devo condurre una guerra, la più dura degli ultimi decenni, con l’esercito che ho ereditato, con macchinari e forze che ho ereditato – afferma Cirio -. Ho trovato punte di straordinaria eccellenza, ma anche criticità di strumentazioni che non c’erano e di una medicina territoriale abbandonata a se stessa negli anni”. I laboratori attrezzati per le analisi “a febbraio erano due: oggi sono 18 e in pochi giorni saranno venti” dice Cirio.