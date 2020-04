Aumentano i controlli nelle vie e nei parchi cittadini nel weekend di Pasqua

Ad oggi sono circa 200 i torinesi che violano ogni giorno le restrizioni dell’emergenza sanitaria: almeno quelli scoperti dalle forze dell’ordine durante i controlli per le strade della città

La Prefettura, la Questura e le forze dell’ordine intensificheranno la vigilanza in vista delle festività pasquali. Il bel tempo previsto potrebbe infatti spingere qualche sconsiderato a passeggiate o improvvisati pic nic nei parchi cittadini. Non ci sarebbe da stupirsi se ciò dovesse accadere. I parchi saranno sorvegliati quasi esclusivamente dai droni, mentre vie e piazze saranno vigilate da personale in divisa o in borghese di polizia, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza. Sulle autostrade la polizia stradale ha aumentato il numero delle pattuglie.