Rampignado, appuntamento a giugno 2021

La Rampignado quest’anno non ci sarà. Fissata in calendario per il 7 giugno, quindi ben oltre l’attuale termine del blocco di ogni attività all’aperto deciso dal Governo per combattere l’epidemia da Covid-19, la manifestazione di Bernezzo (CN) è stata comunque cancellata dagli organizzatori del Rampignado Team.

Una decisione sofferta, ma ragionata: innanzitutto è decisamente probabile che, vista la situazione sanitaria dell’intero Paese e del Piemonte in particolare, il blocco venga prorogato per una durata imprevedibile, inoltre sarebbe a tutt’oggi impossibile effettuare i necessari controlli e lavori sul tracciato di gara e mettere a punto tutta la complessa macchina organizzativa. Infine, elemento non secondario, sarebbe stato ingiusto posticipare la gara nella seconda parte dell’anno, andando a scontrarsi con altre manifestazioni già da tempo programmate, andando così incontro a danni reciproci in termini di partecipazione con tutto quel che ne consegue.

Il Rampignado Team ha già richiesto la data per il 2021, mantenendo di fatto inalterata la collocazione dell’evento, previsto per il 6 giugno, tornando così a rivestire un ruolo fondamentale nell’economia della mountain bike italiana e riproponendosi agli appassionati in una posizione temporale diventata ormai tradizionale per l’evento. Sarà l’occasione per ritrovarsi tutti insieme e mettere definitivamente alle spalle questo periodo, con la forte speranza che per allora l’epidemia sia diventata solo un brutto ricordo.

Per informazioni: Rampignado Team, tel. 0171.683265, www.rampignado.com