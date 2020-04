I maestri di sci aiutano la Regione contro il coronavirus

Il Collegio dei Maestri di Sci del Piemonte e l’Amsao hanno devoluto 15mila euro alla Regione per aiutare a combattere l’emergenza Coronavirus

“Il Collegio Regionale e l’Amsao – recita la lettera dei presidenti Franco Capra e Gianni Poncet – nonostante la categoria dei maestri di sci sia in un momento di difficoltà economiche dovuto all’interruzione prematura della stagione sciistica, nello spirito di solidarietà che li contraddistingue, ha deciso di dare un contributo di 15.000 euro alla Regione Piemonte sul conto corrente dedicato all’emergenza Coronavirus. Siamo convinti che la Regione, che ringraziamo per l’impegno in questo periodo emergenziale, sia l’ente che è in grado di avere contezza della situazione e compiere le opportune valutazioni su quali siano gli enti e associazioni da sostenere”