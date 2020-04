Iorestoacasa: baseball e softball, due video

Reale Mutua Avigliana Rebels: Baseball e softball, due video per ricordare a tutti di rimanere a casa!

Domenica 5 aprile era in programma l’avvio dei campionati di baseball e softball, i quali per le note vicende legate alla diffusione del virus Covid19 hanno subito rinvio forzato.

Le squadre di serie A2 di softball e di serie C di baseball della Reale Mutua Avigliana Rebels non hanno voluto comunque mancare a questo appuntamento, mandando a tutti un unico messaggio comune cioè: di RESTARE A CASA !

Lo staff della comunicazione insieme agli atleti ed ai manager ed ai tecnici, hanno prodotto due video che sono stati caricati sul canali social societari.

“Oggi per noi doveva essere un giorno di festa, oggi a Bollate doveva iniziare il nostro campionato, invece come tutte le squadre restiamo a casa, rispettando le regole e solo così facendo possiamo tornare in campo al più presto per divertirci nuovamente insieme. Oggi siamo distanti ma uniti e restiamo a casa, questo è il messaggio che hanno lanciato le ragazze della squadra softball e la manager Maristella Perizzolo.

Anche i componenti della formazione, che disputerà il campionato di serie C del baseball, della Reale Mutua Avigliana Rebels hanno inviato il loro messaggio tramite un video. “La partita di debutto contro Senago Baseball è solo rimandata”, che chiosa con la voce del manager Luca Costa forte ed autorevole, ma allo stesso tempo decisa e speranzosa che si augura al più presto la discesa in campo.

La voce è unica: IL PLAYBALL E’ SOLO RIMANDATO!

