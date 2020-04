Il Governo sta lavorando a un piano straordinario per lo sport, per far ripartire le attività da maggio

Lo ha annunciato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, in un video postato oggi su facebook. Il governo pensa a “un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, da quando speriamo di essere fuori dall’emergenza coronavirus e pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano avere le risorse necessarie”.