Dal Mauriziano Chiambretti ricorda la mamma con una poesia

Piero Chiambretti ha pubblicato su Instagram una poesia della mamma, poetessa di 83 anni, scomparsa sabato a Torino al Mauriziano dove era ricoverata con il figlio, entrambi positivi al Coronavirus

“Catturata dall’enigma non ho certezze di chi sia io veramente, nella camera oscura intravvedo fiocchi di neve continuando il gioco di buio”.

Questo il testo della poesia appare in alto, prima della scritta “E’ mancata all’affetto dei suoi cari Felicita Chiambretti. Poetessa. Lo annunciano profondamente addolorati il figlio Piero, la sorella Adriana, il nipote Eugenio, l’adorata Margherita e i parenti tutti. La cerimonia funebre, in osservanza alle vigenti disposizioni, si terrà in forma strettamente privata”. Il celebre conduttore televisivo torinese, molto legato alla madre, è ancora ricoverato al Mauriziano.