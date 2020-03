“Utilizzare anche l’esercito per i controlli”

Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato, Assessore Turismo dell’ Unione Montana della Via Lattea sollecita l’intervento dell’esercito per effettuare maggiori controlli

“Ormai lo sappiamo tutti. È una guerra contro un nemico invisibile. E vanno rispettate rigorosamente tutte regole che vengono diffuse e trasmesse dagli organismi preposti. A cominciare anche e soprattutto dagli spostamenti e dai relativi controlli.

Ora, nel riconoscere il grande lavoro svolto sino ad oggi dalle forze dell’ordine e dalle polizie municipali – soprattutto nei territori montani e ad alta densità turistica – forse è arrivato il momento decisivo per utilizzare anche l’esercito, rafforzando la presenza dei militari anche nei piccoli comuni, dove le forze dell’ordine non possono garantire, per ragioni oggettive e numeriche, l’enorme lavoro da svolgere.

Il Governo dovrebbe, anche su questo versante, adesso assumere una decisione politica che quasi si impone”.