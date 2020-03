Stop ai processi non urgenti. Attività ridotta al Palagiustizia

La maggior parte delle udienze, quelle non indifferibili e urgenti, non si terranno per due giorni al “Bruno Caccia”

In Tribunale si attendono le disposizioni previste dal decreto legge sulle attività di magistrati e avvocati. In attesa di norme precise lunedì e martedì gli ingressi dell’edificio di corso Vittorio rimarranno chiusi con una netta riduzione delle attività nell’interesse della salute di chi vi lavora e degli utenti. Si terranno in corte d’appello le udienze con detenuti per i quali i termini di custodia stiano per scadere e quelle relative ai mandati di arresto europei.

(foto: il Torinese)