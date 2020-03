Più fondi per lo sport

Nuove risorse, una decina di milioni in più, saranno implementate dalla Giunta regionale del Piemonte attraverso variazioni sostanziali al bilancio della Regione contenute in un maxi emendamento presentato dalla Giunta

Riguarderanno la promozione di eventi turistici sportivi internazionali (+2,5 milioni nel 2020), i contributi per la conservazione degli impianti olimpici di innevamento programmato e di risalita trasferiti dalla Regione agli enti locali (+500mila euro), i contributi ad enti e società per la promozione della pratica sportiva (+1 milione), gli interventi per garantire la sicurezza delle aree sciabili (+6 milioni), i contributi a favore di federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a sostegno degli sport della pallapugno e della palla tamburello (+200 mila euro).