Drone sfugge al controllo e precipita sulla Torino-Savona. Pilota denunciato

Un drone di 250 grammi di peso sfuggito alla guida di un ragazzo di 28 anni si è schiantato sull’autostrada A6 Torino-Savona a Fossano

L’episodio, accaduto nei giorni scorsi, è stato reso noto oggi.

Non ci sono state conseguenze per gli automobilisti ma il pilota è stato identificato e denunciato dalla polizia stradale per violazione del regolamento Enac, l’Ente nazionale dell’ aviazione civile. Il pilota stato scoperto da una pattuglia della polizia stradale mentre stava recuperando il drone con la sua vettura in sosta nella corsia d’emergenza. Ha spiegato che era precipitato mentre lo pilotava dai campi, a 80 metri sotto il viadotto.