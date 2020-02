La Lega Pro ha reso ha comunicato il rinvio a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus di Pro Vercelli-Novara, partita valevole per il campionato di serie C (girone A), inizialmente in programma questa sera, ” preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti”.

Questa mattina, dopo aver valutato le ordinanze delle autorità competenti, saranno assunti i provvedimenti in ordine al rinvio delle gare delle società che dovranno disputare il turno nelle regioni soggette alle ordinanze.