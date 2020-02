Atp Finals, la sindaca: “Tre milioni in più per il 2020”

Tennis / La sindaca Chiara Appendino commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto per le Atp Finals

“E’ una legge importate – dice la prima cittadina – che istituisce il comitato organizzatore con una commissione tecnica, finanziando anche le garanzie. Questo significa che c’è un atteggiamento molto positivo del Governo, E sono anche stati assegnati 3 milioni in più per il 2020 che non erano inizialmente previsti e che ci permetteranno di accelerare l’organizzazione. Ora la prima cosa da fare è il piano delle opere, poi faremo i passi successivi