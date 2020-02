“Gli avvocati ci hanno rovinate”: tre sorelle si suicidano insieme

Si sono tolte la vita insieme, erano tre sorelle di età compresa tra i 55 e i 70 anni

Le donne si sono sono suicidate, tra ieri e oggi, a Carmagnola.

I carabinieri hanno trovato una delle vittime impiccata al balcone della propria casa con in tasca un biglietto di scuse: spiegava il tragico gesto con il fatto che le sue due sorelle si erano suicidate poco prima. I cadaveri delle altre due donne sono stati trovati in casa. Le tre donne avevano già tentato di uccidersi il 20 luglio 2015 in Valtournenche. All’origine di questa orribile storia la presunta truffa ai loro danni da parte di due avvocati.