Frecciarossa deragliato a Lodi: treni in ritardo anche a Torino

Si accumulano ritardi anche per i treni alta velocità in partenza da Torino verso Milano, Bologna, Firenze e Roma, dopo l’incidente ferroviario avvenuto nei pressi di Lodi questa mattina alle 5,30

Due carrozze sono deragliate, ci sono due morti e decine di feriti. Alcuni convogli Frecciarossa e Italo in arrivo dal capoluogo piemontese viaggiano sulla linea normale e non ad alta velocità, con sforamenti di circa un’ora rispetto all’orario. Trenitalia consiglia di consultare il sito web per evitare disagi.