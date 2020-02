Soluzioni possibili per l’impatto sociale e ambientale della moda

Lunedì 3 febbraio 2020, ore 18:30. Casa dell’Ambiente, C.so Moncalieri 18, Torino

Atelier Riforma organizza, in collaborazione con la Casa dell’Ambiente, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino, un evento informativo sulla moda sostenibile, nel corso del quale inaugurerà anche la propria attività.

Il modo in cui ci vestiamo ogni giorno ha infatti un impatto sull’ambiente e sulla società, del quale è importante essere consapevoli. Cuore dell’evento sarà una tavola rotonda a cui parteciperanno diversi ospiti attivi nella moda sostenibile: Rén Collective, Progetto Abito, Irene Maddio e Olesea Ionita di Reborn in Italy. Durante l’evento ci sarà anche una live performance di upcycling, che mostrerà praticamente come avviene l’upcycling dando nuova vita a un abito usato, realizzata da due diversi istituti di moda di Torino.