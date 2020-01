Diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a spegnere un grosso incendio divampato alle pendici del monte Musinè, in località Brione di Val della Torre, nei pressi di Caselette. Si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero. Le fiamme e il fumo, visibili fino a Torino, sono alimentati dal forte vento di queste ore e si sono avvicinate alle abitazioni ma per ora non è stato evacuato il centro abitato.

(Foto archivio)