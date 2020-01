La democrazia in Europa e nel mondo

Seconda sessione di Polis Policy al CNH Industrial Village. Tra i relatori l’ex ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi

Enzo Moavero Milanesi, ex ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del primo governo Conte e già Ministro perb gli Affari Europei nei Governi Letta e Monti, sarà tra gli ospiti di spicco della seconda sessione dell’edizione 2019-’20 di“Polis Policy-Accademia di Alta Formazione, in programma sabato 25 gennaio. Sede dei lavori di questa edizione della scuola dedicata ai cittadini che avvertono l’esigenza e l’importanza di impegnarsi peril bene pubblico, è il CNH Industrial Village in Strada Settimo 223 a Torino.

“Tema della edizione di quest’anno – spiega Andrea Donna, presidente dell’Associazione “Difendiamo il futuro“, all‘interno dellaquale è stato creato il percorso di “Polis Policy“ – è “Il futuro della democrazia in Europa e nel mondo“. Si tratta di una preziosaoccasione di approfondimento di temi molto attuali nella società civile, venendo ad ampliare lo sguardo dall’Italia all’Europa ed al mondo. Il format proposto, piuttosto agile, è stato ideato per consentire la massima interazione tra i partecipanti ed i relatori; si articola nella fase di introduzione dell’argomento, definita “Vision“, nel successivo momento di discussione e di confronto tra punti di vista diversi, detto “Agorà“, e nel momento conclusivo della sessione, “Another vision “, colto attraverso la prospettiva dell‘arte“.

Accanto all’ex ministro degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale, attualmente direttore della Luiss School of Law, Enzo Moavero Milanesi, prenderanno parte alla giornata di studio Mario Mauro, presidente del Centro Studi Mesauro, già vicepresidente della Commissione Europea, europarlamentare eministro della Difesa del governo Letta; Giacomo Demarchi, ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche all’Università Statale di Milano; Lorenzo Mola, docente di Diritto internazionale presso l’ateneo torinese, ed Andrea Avveduto, responsabile comunicazione dell’Associazione Terra Sancta e giornalista.

La terza sessione di Polis Policy 2019-’20, dedicata al tema della sovranità e potere nell’era digitale, è in programma sabato 14 marzo prossimo, e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del giornalista e scrittorebMario Calabresi, già direttore dei quotidiani La Stampa e La Repubblica.

Mara Martellotta