Calenda in Azione. Incontro a Torino

Riceviamo e pubblichiamo

I Gruppi Territoriali di Torino e Provincia di #Azione, il nuovo movimento politico lanciato da #Carlo CALENDA lo scorso 21 novembre 2019, organizzano, di comune accordo con il Comitato Nazionale, per il prossimo Sabato 18 Gennaio 2020 dalle ore 10,00 presso l’Auditorium del Cecchi Point di Torino, Via A. Cecchi 17 un incontro aperto a tutti tesserati/simpatizzanti, e a chiunque voglia avere maggiori informazioni, al fine di meglio illustrare i futuri progetti di #Azione sul territorio Nazionale e Piemontese con maggior attenzione a quello Torinese.

Sono stati creati i relativi eventi raggiungibili ai link sotto indicati:

 Facebook https://www.facebook.com/events/615135729254015/

 Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-torino-in-azione-incontro-89007033433

In considerazione del fatto che la capienza massima del Teatro del Cecchi Point è di 200 persone invitiamo chi

volesse partecipare a registrarsi al link di Eventbrite sopra indicato quanto prima.

“Le Politiche nazionali improvvisate hanno conseguenze nefaste anche per i territori locali”.

L’incontro è totalmente gratuito e vedrà la presenza dei rappresentanti dei seguenti Gruppi già costituiti sul

territorio:

 Torino 1 & 4 In Azione Referente Giuseppe Iorio torino.1.4.in.azione@gmail.com

 Torino 2 In Azione Referente Antonio Lanci antolanci@yahoo.com

 Torino 3 In Azione Referente Gianluca Pescatori gianlucapescatori@gmail.com

 Torino Sei In Azione Referente Numinato Dario Licari licaritiscrivo@gmail.com

 Azione 7 Torino Rederente Fabio Cassetta cassettafabio@gmail.com

 Innovazione Torino in Azione Referente Samuele Rocca samuele.rocca@gmail.com

 Ivrea in Azione Referente Massimiliano De Stefano destefanoivrea@gmail.com

 Moncalieri in Azione Referente Pino Bonino pinomica46661@gmail.com

 Pinerolo in Azione Referente Luigi Pinchiaroglio luigi.pinchiaroglio@gmail.com

Con i nostri Gruppi vogliamo dare rappresentanza a chi non si arrende e rafforzare dal basso un progetto politico importante e di rinnovamento fondato sui valori, sulla competenza e sulla coerenza. Invitiamo dunque la cittadinanza a contattarci per conoscere le nostre prime proposte e contribuire per quelle future. Chiunque può aderire iscrivendosi dal sito www.azione.it, contattando uno dei succitati Comitati attraverso le relative pagina Social ufficiali