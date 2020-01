Vedere il bicchiere mezzo pieno è solo un’allucinazione

Sostenere che la maggioranza pentastellata torinese è a brandelli è un eufemismo

Tutti contro tutti. Chiaretta rassicura i torinesi, per ora non vado a Roma per dare una mano a Giggino.

Continua a serpeggiare il terrore tra i cittadini. L’ ex vicesindaco Montanari rappresenta le

istanze degli antagonisti sulla Cavallerizza. Ciarpame ideologico. E il piddino Del Rio viene a Torino e sull’

alleanza con i pentastellati sostiene che magari, forse, vedremo … si può fare. Con la solita

domanda: ha fatto tutto da solo o c’ è qualcuno che lo manda? Comunque cambiano i fattori ma

non il risultato finale: disastro per il centro sinistra. Invece buone nuove dalla Regione. Se tutto

va bene il 2020 sarà l’ anno dell’ inaugurazione del Grattacielo in zona Lingotto.

Incrociare le dita è d’obbligo. Dal 2000, se ne parla, ed il preliminare è del 2004. Come passa

il tenpo. Solo 6 anni fa il Chiampa disse: adesso ci penso io… ma non ci è riuscito. Destino cinico

e baro. Sono passati 20 anni tra fallimento di imprese , materiali che non funzionavano e Fuskas

arrabbiato per lo stravolgimento del suo originale progetto. Insomma tutto come da norma

italica. Per il resto il solito tragico tran tran. Roberto Rosso sta in carcere, evidentemente i

magistrati non gli credono e Torino si sta avviando nel perdere altri 5000 posti di lavoro. Al

Governatore Cirio non rimane che mettere la Regione in stato di crisi. L’ alessandrino come l’ alta

Langa stanno sprofondano. Embraco: è finito tutto ed i lavoratori sono disperati. I più campano

grazie alle famiglie. La rabbia è tanta ed incontenibile. C’ è solo spazio per la cassa integrazione

garantendo un reddito. Nel mentre il reddito di cittadinanza non ha prodotto nemmeno un posto

di lavoro. Altri soldi buttati.

Le gocce che hanno fatto traboccare un vaso stracolmo di errori. 40 anni di totale assenza di un

minimo di politiche industriali. Come ad esempio gli investimenti su ricerca del motore per auto.

In Piemonte si investiva (poco) sul motore diesel. Tutto il mondo faceva ricerca sul motore

elettrico ed ibrido.

Lamentarci ora è semplicemente inutile.

Anzi direi dannoso, dopo il danno anche la beffa. Ma non ci rimane altro da fare.

Almeno lamentarci. Prima avevamo il sospetto che i veri responsabili di questo sfascio

aspettassero degli utili idioti per scaricare su di loro le responsabilità. Ora ne abbiamo la

matematica certezza. Loro ci hanno messo la faccia prendendosi le ultime sberle da parte di

una realtà più forte della loro demagogica. A sinistra chi proprio non ci sta a future alleanze

è Gianguido Passoni con il suo Progetto Torino. Per i pentastellati un invito a nozze visto che

Passoni ha tutti i difetti possibili come essere competente e da 30 anni in politica. Competenza

ed esperienza aborrite dagli epigoni del giullare Beppe Grillo. Praticamente nessuna immediata

novità e la situazione sta peggiorando giorno per giorno. Come cantava Giorgio Gaber “Far finta

di essere sani”. Ed invece è esattamente l’ opposto. Siamo proprio malati ed infine dà fastidio chi

dice: dobbiamo essere ottimisti. Vedere il bicchiere mezzo pieno. Non riusciamo, però.

Pensiamo che vedere il bicchiere mezzo pieno sia una allucinazione di chi nel deserto

vede un’ oasi inesistente. Il pessimismo un atto dovuto. Un atto quasi morale , magari i politici

hanno uno scatto d’orgoglio e invece di parlare solo faranno qualcosa.

Patrizio Tosetto