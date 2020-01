Allontanamento zero, Fdi: “Molto flash, poco mob”

“Stamattina attendevamo la protesta indetta davanti al Consiglio Regionale contro il nostro ddl ‘allontanamenti zero’, ma non si è visto nessuno”

AFFIDI, MARRONE: SU CHANGE POCHE FIRME, MENO DEI BAMBINI ALLONTANATI NEL SOLO PIEMONTE”

“Stamattina attendevamo la protesta indetta davanti al Consiglio Regionale contro il nostro ddl ‘allontanamenti zero’, ma non si è visto nessuno: diciamo che è stata una manifestazione molto flash ma poco mob” ironizza Maurizio Marrone, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, che aggiunge: “Scherzi a parte contro la nostra proposta si stanno mobilitando solo quelle lobby interessate, spesso anche economicamente, dal sistema dell’allontanamento selvaggio dei minori dalle loro famiglie. A sottoscrivere la petizione lanciata su change.org, però, dopo un mese on line sono appena duemila persone in tutta Italia, meno dei bambini allontanati nel solo Piemonte, ben 2597. Rassicuriamo le vittime di soprusi che andremo fino in fondo”.