Quando i finanziamenti servivano anche per fare politica

Antonio Gramsci diceva che la verità è rivoluzionaria. Rivoluzionaria perché dirompente e , almeno per i suoi tempi, eversiva e di rottura. Ricerca di verità nei fatti quotidiani e ricerca della verità nei fatti storici

Il Professore Alberto Barbero ammonisce : difficile se non impossibile per uno storico interpretare un passato prossimo.

Soprattutto in Italia non c’è una memoria

condivisa e poi le fonti di informazione sono tante e contraddittorie tra loro. Risulta problematico

trovare in questo ginepraio quella verità tanto agognata. La Storia della prima Repubblica è

Storia recentissima. Terreno ideale per cimentarsi nella difficile arte di ricercare la verità. Altro

nemico della verità è l’ ideologia. Tutte le ideologie da qualsiasi parte arrivino. Le ideologie si

nutrono di dogmi. Verità a prescindere. Il postulato sta nella negazione della ricerca della verità.

Sono passati quasi 28 anni all’ inizio di Mani pulite. E ad ogni anno ritornano le polemiche di allora. Tangentopoli

spazzò via il sistema dei partiti di allora. Nessuno sopravvisse tranne la Lega che dopo aver

fatto vedere i cappi in Parlamento finì con Unberto Bossi , reo confesso condannato nel

processo Enimont.



Processo famoso per la bava alla bocca di Forlani e la tracotanza di Bettino Craxi.

Sempre per dovere di cronaca tutti i partiti furono condannati tranne il PCI.

Il finanziamento non regolare ( come amava dire Bettino Craxi) era vecchia storia. Finanziamenti

anche di potenze straniere. Così Giuseppe Saragat organizzò la scissione di palazzo Barberini

inventandosi i socialdemocratici italiani con i soldi dell Ambasciata Usa. Il Psi fino al 1956

prese i rubli russi. Dopo le rilevazioni dei crimini di Stalin da parte di Krusciov, Pietro Nenni

oltre a restituire il premio Stalin acconsentì e accettò i dollari.

Chi mantenne una certa linearità furono la DC con i dollari ed il PCI con i rubli. Per la verità le valigette

erano piene di dollari e non di rubli difficilmente convertibili.

Almeno per il PCI durò fino a metà degli anni 70. Magnificamente descritto da Gianni Cervetti nel

libro L’oro di Mosca, poi si decise che di quei rubli non ne aveva più bisogno. Il PCI doveva e voleva

essere indipendente dai sovietici. Enrico Berlinguer non doveva essere convinto.

Nel 1972 sovietici tentarono di assassinarlo, la colpa di non pensarla esattamente come

loro.



Vecchio vizio, dai tempi delle purghe staliniane. Anche gli Usa non erano da meno e passavano il

loro tempo ad organizzare colpi di Stato in nome della paura del comunismo, come ad esempio

in Cile. Diffuso il metodo dell’ assassinio politico. Non è una novità che morale ed etica non sono

mai andati d’accordo con la politica. E in questo caso il PCI non accetta più i rubli anche per

motivi etici. C’era un piccolo ostacolo ancora da superare : convincere Luigi Longo, Presidente

e fondatore del Partito, Ordinovista capo indiscusso nella guerra civile spagnola e

nella Resistenza. Il Compagno Gallo e tutti i comunisti si alzavano in piedi in segno di rispetto. Da

tempo era malato e non faceva più vita di partito e viveva ad Albano nelle colline romane.

Enrico Berlinguer diede il compito di informarlo ad un alto dirigente che di malavoglia dovette

accettare. Non era paura ma rispetto per il rivoluzionario di professione Gallo. All’ incontro il

dirigente la prese alla lontana timoroso di una risposta negativa di Luigi Longo.



Accadde esattamente l l’opposto. Longo dopo averlo ascoltato assentì senza la benché minima

riserva . Era un rivoluzionario, non un ottuso. Grandezza del personaggio , grandezza della Storia.

Con la Esse maiuscola. Grandi verità, non dimentichiamoci. Il raffronto con l’ oggi è istintivo.

La grandezza di allora con la pochezza del presente. Ora sulla graticola c’ è Matteo Salvini con

i rubli ma non per questioni ideologiche. Sembra che sia solo una questione di forniture di gas

o di petrolio. Poi la vicenda dei 49 milioni di euro restituibili in 89 anni. Prima la vicenda della

Fondazione romana della Margherita. Il partito non esisteva più ma la fondazione continuava nel

ricevere dei finanziamenti dallo Stato e spendeva i soldi per il presidente e non per la politica.

Con un impressione: prima i finanziamenti irregolari servivano a fare anche politica. Ora

servono solo a far vivere i politici che ne usufruiscono.

Patrizio Tosetto