Popolarismo vs. Populismo. Il riformismo comunitario

Sabato 11 gennaio, al Sermig (h.9,30)

Intervengono: MARTINA, ORLANDO, DELRIO

L’iniziativa è organizzata da Share2016, un gruppo di donne e uomini prevalentemente impegnati nel PD e come pubblici amministratori.

Pierluigi Castagnetti e Francesco Occhetta discuteranno di popolarismo e populismo.

Stefano Lepri e Leonardo Becchetti illustreranno esperienze, leggi o proposte di legge a forte impronta comunitaria.

La tavola rotonda, moderata da Gianfranco Morgando, vedrà la presenza di Enrico Borghi, Gianpiero Dalla Zuanna, Rosa Maria Di Giorgi e Antonio Viscomi.

Monica Canalis intervisterà Maurizio Martina (ex segretario nazionale PD) e Andrea Orlando (vicesegretario nazionale PD).

Graziano Delrio (presidente gruppo PD alla Camera) svolgerà le conclusioni.

La tesi di fondo è che il riformismo in politica non possa essere ricondotto solo al classico schema liberal-laburista. Serve anche una visione capace di valorizzare la persona entro la famiglia, le reti parentali e di vicinato, le varie forme associative, mutualistiche e cooperative, il sindacato, i servizi pubblici, le piccole imprese locali e quelle partecipate e responsabili, il civismo, il municipalismo. In sintesi, possiamo definire questa cultura politica come il riformismo comunitario.