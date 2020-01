L’ex assessore Rosso resta in carcere

Roberto Rosso, l’ex assessore del Piemonte arrestato lo scorso 20 dicembre con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso resta in carcere

Commenta il difensore Giorgio Piazzese, che aveva chiesto la scarcerazione: “Rispetto ma non condivido la decisione del Riesame, poichè non sussiste alcuna esigenza cautelare: non vi è agli atti alcun elemento che dimostri un collegamento né in allora né tantomeno oggi con la criminalità organizzata. Per la Procura Rosso è ricattabile in quanto non avrebbe confessato. Rosso ha reso un interrogatorio in cui ha ricostruito tutta la vicenda e ha collaborato coi pm. Non può certo confessare un reato che ha la consapevolezza di non aver commesso. Rosso era totalmente ignaro del fatto che gli altri indagati potessero essere collegabili alla criminalità e se lo avesse anche solo immaginato, avrebbe evitato qualsiasi rapporto”.